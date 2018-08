Stormy Daniels' advokat: – Bør åpne for spørsmål til Trump

utenriks

Cohen (51) var tidligere Trumps personlige advokat og altmuligmann. Han inngikk tirsdag en avtale med føderale myndigheter og erklærte seg skyldig i blant annet å ha utbetalt hysj-penger i to omganger til to kvinner.

Påtalemyndigheten har etterforsket om utbetalingene utgjør brudd på reglene for finansiering av valgkamper.

Advokat Michael Avenatti mener den siste utviklingen i saken bør åpne døren for å stille spørsmål til presidenten om «hva han visste, når han visste det, og hva han gjorde med det».

Cohen sa i retten at han i 2016 betalte 130.000 og 150.000 dollar til to forskjellige kvinner for at de ikke skulle gå ut med informasjon som kunne være til skade for «kandidaten til et føderalt embete», uten å nevne Trump med navn. Summene ble utbetalt til tidligere Playboy-modell Karen McDougal og pornoskuespiller Stormy Daniels. McDougal hevder å ha hatt en affære med presidenten, mens Daniels hevder å ha hatt sex med ham én gang for flere år siden.

Daniels sier at hun og advokaten ser fram til unnskyldninger «fra folket som mente vi tok feil».

Avenatti flørter for øvrig med tanken på å stille som presidentkandidat for Demokratene i 2020. Han sier imidlertid at sannsynligheten for at det skjer reduseres om Trump trekker seg eller bestemmer seg for ikke å stille til gjenvalg.

(©NTB)