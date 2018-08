Trump ut mot Cohen på Twitter

utenriks

– Dersom noen ser etter en god advokat, vil jeg sterkt fraråde dere å benytte tjenestene til Cohen! skriver Trump på Twitter onsdag ettermiddag.

Meldingen er den første reaksjonen fra Trump etter at det ble klart at Cohen har sagt seg skyldig i blant annet brudd på loven som regulerer valgkampfinansiering.

Cohen har også trukket den amerikanske presidenten inn i saken ved å si at det var Trump som ga ham ordre om å betale pornostjernen Stormy Daniels og en tidligere Playboy-modell penger for at de ikke skulle si noe som kunne ødelegge hans sjanser for å bli president.

Trump har også lagt ut en Twitter-melding der han roser sin tidligere valgkampsjef Paul Manafort for ikke å ha latt seg knekke og for ikke å ha «diktet opp historier» slik han hevder Cohen har gjort.

– I motsetning til Michael Cohen nektet han å la seg «knekke» – dikte opp historier for å få en «avtale». Stor respekt for en modig mann!

Manafort ble tirsdag funnet skyldig i åtte av 18 tiltalepunkter etter å ha stått tiltalt for bank- og skattesvindel i forbindelse med konsulenthonorarer han skal ha fått av Ukrainas tidligere russiskvennlige myndigheter.

(©NTB)