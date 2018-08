Trumps tidligere advokat har erklært seg skyldig i svindel

utenriks

Tirsdag ble det kjent at Cohen har inngått en avtale med føderale myndigheter. Han har erklært seg skyldig i tiltalepunkter som omfatter ulovlig valgkampfinansiering, banksvindel og unndragelse av inntektsskatt, samt å ha gjort to utbetalinger med den intensjon om å påvirke et valg.

En av betingelsene i avtalen, er at han ikke skal anke en fellende dom som ligger på mellom 46 og 63 måneders fengsel.

Valgpåvirking

Påtalemyndigheten har blant annet gransket Cohens rolle i det som antas å være utbetaling av hysj-penger til kvinner som hevder å ha hatt sex med presidenten. Slike utbetalinger kunne utgjøre brudd på reglene for finansiering av valgkamper.

Trumps tidligere advokat sa tirsdag seg skyldig i å ha utbetalt to store summer og forklarte dommeren at «hovedformålet var å påvirke valget». Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han utførte lovbruddene på vegne av «kandidaten til et føderalt embete».

Ifølge Cohen ble det betalt 130.000 og 150.000 til to forskjellige kvinner i et forsøk på å kjøpe deres taushet.

– Summene jeg hentet fram gjennom selskapet mitt, ble siden tilbakebetalt til meg av kandidaten, sa han.

Cohen forlot rettsbygningen tirsdag mot kausjon på 500.000 dollar og ilagt reiserestriksjoner. Påtalemyndigheten, som uttalte seg etter høringen, unngikk også å nevne Trumps navn og ignorerte spørsmål om det var presidenten det ble referert til.

«Hvis de utbetalingene var en forbrytelse begått av Michael Cohen, hvorfor skulle det ikke være en forbrytelse fra Donald Trumps side?", sa Cohens advokat Lanny Davis i en uttalelse tirsdag, ifølge CNBC.

Kjent som Trumps pitbull

Det er foreløpig uklart hvor mye Cohen har forpliktet seg til å fortelle om Trumps disposisjoner og forretningspraksis opp gjennom årene. Advokaten har ikke lenger noe med presidenten eller administrasjonen å gjøre.

Cohen (51) var tidligere Trumps personlige advokat og altmuligmann. Han var en lojal støttespiller som en gang skrøt av at han gjerne ville ofre seg, «ta en kule» for presidenten. I juli i år justerte han sin innstilling og sier nå at «familie og fedreland kommer først».

En slik avtale som Cohen har inngått vil kunne få ubehagelige følger for presidenten. Cohen hadde inngående kjennskap til mye av det som foregikk i Trumps nærmeste krets. Helt siden ryktene begynte å svirre om en avtale mellom Cohen og påtalemyndigheten, har Trump hamret løs på sin tidligere forbundsfelle for å svekke hans troverdighet.

Trump har så langt avstått fra å svare på pressens spørsmål om Cohen, til og med da han tirsdag ettermiddag tok seg tid til å kommenterte dommen mot sin tidligere valgkampleder Paul Manafort.

Trump Tower

CNN meldte i slutten av juli at Cohen sier den amerikanske presidenten visste om møtet med russiske representanter som fant sted i Trump Tower i juni 2016.

Kilder kanalen har snakket med opplyser at Cohen skal være villig til å dele denne informasjonen med spesialetterforsker Robert Mueller, som leder den pågående etterforskningen av påstandene om russisk innblanding i presidentvalget. Samtidig sier kildene at Cohen ikke har noen bevis for påstandene.

Ifølge CNN hevder Cohen å ha vært til stede da Trumps sønn, Donald Trump jr., informerte faren om russernes tilbud om informasjon som kunne være skadelig for daværende presidentkandidat Hillary Clinton.

Dommen faller 12. desember.

