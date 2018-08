Kina og USA trapper opp handelskrigen

utenriks

– Selvfølgelig må de gjengjelde litt. Men når alt kommer til alt, har vi mange flere kuler enn de har. De vet det. Vi har en mye sterkere økonomi enn de har, og de vet det også, sier handelsminister Wilbur Ross i et intervju med CNBC.

Det var USA som torsdag var først ute med å kunngjøre at det er innført 25 prosents toll på kinesiske varer til en verdi av 16 milliarder dollar. Straks etter bekreftet Kina at landet hadde innført toll på en lignende mengde amerikanske importvarer.

Mens USA retter tollen mot kinesisk maskinvare og elektroniske komponenter, har Kina innført 25 prosents toll på blant annet amerikanske biler og metallskrap.

Kina mener at USA bryter reglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO), og vil også denne gangen sende inn en klage.

Den nye opptrappingen førte til blandede reaksjoner på de asiatiske børsene. Hang Seng-indeksen i Hongkong lå ved 16-tiden lokal tid torsdag an til å falle med 0,5 prosent, mens både Shanghai-indeksen og Tokyo-indeksen endte opp etter å ha svingt i løpet av dagen.

Forhandlinger

Opptrappingen av handelskonflikten skjedde samtidig som de to landene forhandler i Washington om hvordan de skal avverge en handelskrig. Samtalene er de første i sitt slag siden juni.

USA anklager Kina for å stjele teknologi og mener at Kinas statlige planer for industriutvikling er i strid med de frihandelsløftene kinesiske myndigheter har gitt.

De kinesiske planene har skapt frykt i USA for at Kina vil overta amerikanernes posisjon som verdens ledende industriland.

Trump har ført en aggressiv handelspolitikk både mot Kina og andre land i et forsøk på å redusere USAs enorme handelsunderskudd. Men USAs handelspartnere har gjengjeldt tiltakene, noe som har rammet både amerikanske bønder, industri og forbrukere.

Frykter nedgang

USAs sentralbank, Federal Reserve, har advart om at en opptrapping i internasjonale handelskonflikter kan føre til en nedgang i aktiviteten i realøkonomien. Hvis det ikke kommer noen løsning, kan konflikten spre seg og ifølge økonomer føre til at veksten i verdensøkonomien blir 0,5 prosentpoeng mindre i 2020 enn hva den ellers ville vært.

I juli innførte USA 25 prosent toll på kinesiske importvarer til en verdi av 34 milliarder dollar. Kina svarte med nøyaktig samme toll på like mye import fra USA.

Donald Trump har foreslått ytterligere toll på kinesiske varer for 200 milliarder dollar. Som svar har Kina offentliggjort en liste med amerikanske produkter til en verdi av 60 milliarder dollar som vil bli ilagt høy toll hvis USA gjør alvor av trusselen.

Kan smitte

Frykten for handelskrig ble tillagt stor vekt i DNB markets seneste anslag og analyser for norsk og internasjonal økonomi framover, som ble presentert onsdag.

I analysen ble det lagt til grunn at det blir ytterligere opptrapping i konflikten mellom USA og Kina med 25 prosent tollsatser begge veier ved utgangen av 2018, men at USA samtidig inngår våpenhvile med andre land.

– I et slikt bilde ryker USA på en reduksjon i veksten på 1 prosentpoeng, Kina på minus 1,5 prosentpoeng og andre land et sted mellom 0,25 og 0,5 prosentpoeng redusert vekst. I sum blir det negativ effekt globalt, men ikke ødeleggende. Men det er ekstremt vanskelig å si eksakt hva vi skal legge til grunn, sa sjeføkonom Kjersti Haugland.

For Norges del ville effekten blitt en reduksjon i veksten på 0,2 prosentpoeng – først og fremst ved svakere vekst i eksporten og lavere vekst i industriens investeringer.

– En opptrapping til full handelskrig vil åpenbart gi langt større utslag. Ulike analytikermiljøer anslår at den globale veksten vil trekkes ned 2–3 prosentpoeng, men selv det kan være et for lavt tall, sa Haugland.

