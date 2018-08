Sessions fastholder sin uavhengighet etter kommentar fra Trump

utenriks

Sessions kom med sin kommentar etter at president Donald Trump hadde uttalt at den tidligere senatoren var blitt utnevnt på grunn av sin lojalitet.

– Så lenge jeg er justisminister, vil departementets handlinger ikke bli påvirket av politiske vurderinger, sa Sessions gjennom sin pressetalskvinne torsdag.

Sessions ord falt etter at påtalemyndigheten, som sorterer under ham, vant fram overfor to av Trumps tidligere medarbeidere, hans valgkampsjef i noen måneder i 2016, Paul Manafort, og hans tidligere advokat Michael Cohen.

Hamret løs

I et intervju med Fox News tidligere på dagen tok Trump sterkt avstand fra begge saker og hamret løs på Sessions for at han lot dette skje.

– Jeg innsatte en justisminister som aldri tok kontroll over justisdepartementet. Det er ganske utrolig, sa presidenten. Hva i huleste er det som foregår borte i justisdepartementet?

Trump har gjentatte ganger kritisert Sessions for å ha erklært seg inhabil i granskingen av påstandene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Nærmer seg Trump

Raljeringen med Sessions har økt i takt med at spesialetterforsker Robert Mueller standhaftig har gravd seg stadig dypere ned i påstandene om samrøre mellom Trumps valgkampmaskin og russerne med det mål å sverte Hillary Clinton før valget.

Trump maser stadig på Sessions om at han må finne en måte å stanse Mueller på. Spesielt irriterende for Trump er det at Mueller ble utpekt som en konsekvens av at Sessions trådte til side. Sessions erklærte seg inhabil etter å ha inrømmet å ikke ha opplyst om møter med Russlands ambassadør under 2016-valgkampen.

