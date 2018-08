USA advarer Russland mot å legge seg opp i valget i november

utenriks

Bolton møtte torsdag sin russiske motpart Nikolai Patrusjev i Genève. Samtalen var en oppfølger til toppmøtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors i juli.

Men tonen i Genève var mindre hjertelig. Ulike oppfatninger av spørsmålet om russisk innblanding i amerikanske valg gjorde det umulig å legge fram en felles uttalelse.

– Jeg har gjort det klart at vi ikke vil tolerere innblanding i 2018, og at vi er forberedt på å ta de grep som er nødvendige for å hindre at det skjer, sa Bolton til pressen.

Tidligere denne uken har Facebook og Twitter, uavhengig av hverandre, opplyst at de har avdekket hundrevis av sider og kontoer med tilknytning til Russland og Iran. Målet skal ha vært å villede og feilinformere folk flere steder i verden, inkludert i USA.

I tillegg har Microsoft denne uken lagt fram opplysninger om at selskapet har oppdaget nye russiske hackerangrep. De var rettet mot amerikanske politiske grupper før høstens kongressvalg.

Patrusjev sa i Genève at en felles uttalelse med henvisning til russisk innblanding også måtte inneholde en setning om amerikansk innblanding i Russland.

– Men det ville amerikanerne ikke skrive under på, sa sjefen for Russlands nasjonale sikkerhetsråd.

