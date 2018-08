AP: National Enquirer hadde safe til saker som kunne skade Trump

utenriks

Det opplyser ikke navngitte kilder til nyhetsbyrået AP.

De sier også at dokumentene ble fjernet av magasinets toppsjef David Pecker og innholdssjef Dylan Howard noen uker før Trump ble tatt i ed som president. Det skal ha skyldtes frykt for at dokumentene ville kunne skade magasinets morselskap, American Media Inc. (AMI).

Den ikke navngitte kilden vet ikke om dokumentene ble destruert eller om de ble flyttet til et mer hemmelig sted.

Torsdag ble det kjent at både Pecker og Howard er innvilget immunitet for å kunne vitne om Trumps rolle i utbetalingene av hysj-penger til kvinner som angivelig har vært Trumps elskerinner. Det betyr at de to medietoppene ikke kan straffes for opplysninger de kommer med.

Nært vennskap

Det var avisa Washington Post og magasinet Vanity Fair som torsdag meldte at Pecker, som er en mangeårig venn av Trump, har fått immunitet av føderale påtalemyndigheter. Vanity Fair meldte at dette også gjelder Howard.

Ifølge amerikanske medier skal de to kunne kaste lys over hvor mye Trump visste om utbetalingene til den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal og pornostjernen Stormy Daniels.

Tidligere i uka inngikk Trumps tidligere advokat Michael Cohen en avtale med påtalemyndigheten og erklærte seg skyldig i skatteunndragelser, banksvindel og brudd på valgfinanseringloven. I hans forklaring går det fram at han utbetalte penger til de to kvinnene før presidentvalget i 2016. Pengene ble ifølge Cohen utbetalt «på vegne av kandidaten til et føderalt embete» – en betegnelse som utvilsomt viser til Trump.

Mens McDougal fikk 150.000 dollar, fikk Daniels 130.000 dollar.

Ifølge rettsdokumentene fra saken mot Cohen tilbød Pecker seg å hjelpe til med håndteringen av negative historier om Trumps forhold til kvinner. Han skal blant annet han tilbudt seg å finne fram til slike historier slik at magasinet kunne kjøpe eneretten og hindre at de ble publisert.

Trump endret forklaring

Ifølge The Wall Street Journal var både Pecker og Howard på en eller annen måte involvert i utbetalingene til begge kvinnene.

Avisen skriver også at Pecker allerede har gitt etterforskerne detaljert informasjon om utbetalingene.

Trump benekter fortsatt at han har hatt noe seksuelt forhold til McDougal og Daniels, men han har skiftet forklaring når det gjelder utbetalingene. Denne uken uttalte han i et intervju med Fox News at han fikk greie på utbetalingene «senere».

I juli offentliggjorde Cohen et lydopptak der han og Trump diskuterer planen om å kjøpe McDougals historie fra National Enquirer. De argumenterer blant annet for at et slikt kjøp er nødvendig for at Trump skal få slutt på sitt avhengighetsforhold til bladet.

La lokk på Trump-historier

Mens Pecker nå samarbeider med etterforskerne, har morselskapet AMI tidligere nektet å delta i kongresshøringer om saken.

Ifølge tidligere ansatte i National Enquirer var negative historier om Trump «døde» idet de ankom redaksjonen allerede for ti år siden, da Trump ledet realityshowet «The Apprentice».

Magasinet gikk ut med offentlig støtte til Trumps kandidatur før presidentvalget. Det har aldri tidligere gjort noe lignende.

Den svært positive omtalen av Trump sto i skarp kontrast til omtalen av hans motkandidat Hillary Clinton. I 2015 hadde bladet blant annet en forside der det sto: «Hillary: 6 måneder igjen å leve». Med tittelen fulgte et bilde av en alvorlig Clinton med poser under øyene.

(©NTB)