Orkanen Lane går rett mot Hawaii-øyer

utenriks

Både delstaten og den største øya har navnet Hawaii.

USAs nasjonale værvarslingstjeneste (NWS) sier at orkanen vil komme «farlig nært» stillehavsøyene.

– Kursen er endret til å komme litt nærmere øyene nå, dessverre, sier meteorolog Melissa Dye. Hun sier kursendringen gjør at øya Hawaii, som på folkemunne kalles Big Island, og Maui nå havner «midt» i orkanen.

Det har i løpet av et døgn kommet opp mot 500 millimeter nedbør på Big Island, og det ventes at noen steder kan få opp mot 800 millimeter regn før orkanen passerer. I påvente av Lane er det derfor sendt ut flomvarsel for Maui og flere andre øyer.

Torsdag klokken 12.30 var orkanen fortsatt målt til kategori 4, og var rundt 445 kilometer sør for delstatens største by, Honolulu, som ligger på øya Oahu. Det er ventet at styrken på orkanen vil minske etter hvert, men det er usikkert når det vil skje.

USAs president Donald Trump utstedte en katastrofeerklæring for Hawaii onsdag. Erklæringen gir departementet for innenlandsk sikkerhet, samt den føderale nødetaten FEMA, autorisasjon til å koordinere nødhjelpsarbeid for å håndtere orkanen Lanes ventede herjinger.

Orkanen kan bli det kraftigste uværet som treffer Hawaii siden orkanen Iniki i 1992.

(©NTB)