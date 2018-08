Uviss skjebne for 150 mennesker på italiensk kystvaktskip

utenriks

Fredag kveld gjentok Italias visestatsminister Luigi Di Maio trusselen om å redusere innbetalingene til EU med mindre andre medlemsland går med på å ta imot de 150.

De er blant 190 mennesker som ble reddet i Middelhavet av det italienske kystvaktfartøyet Diciotti 16. august.

Diciotti gikk deretter til kai i Catania på Sicilia, men Italias høyrepopulistiske regjering nekter å slippe i land de 150 om bord før andre EU-land sier seg villige til å ta imot dem.

Italias innenriksminister Matteo Salvini er urokkelig.

– De får gjøre som de vil, tvitret han fredag.

Lever på dekk

13 barn og gamle fikk forlate det italienske kystvaktskipet straks det la til kai, og onsdag fikk 27 mindreårige, alle tenåringer, følge etter.

De gjenværende 150 lever under en presenning på dekk, der de må dele på to provisoriske toaletter og er uten dusjmuligheter.

Til mannskapet har de fortalt at de i månedsvis, noen også i årevis, har blitt holdt i fangenskap under umenneskelige forhold i Libya, mens de ventet på at menneskesmuglere skulle frakte dem over Middelhavet.

Det er ikke kjent hvor mange av de 150 som vil søke, eller som vil ha har krav på asyl, men både Syria og Somalia herjes av krig, og Sudan og Eritrea preges av grove brudd på menneskerettighetene.

Dramatisk

Fredag begynte mennene om bord en sultestreik, men avbrøt den kort tid etter.

– Til tross for at mannskapet og kapteinen gjør sitt beste, er situasjonen dramatisk, sa den italienske opposisjonspolitikeren Davide Faraone som besøkte Diciotti.

Utsendinger fra tolv EU-land, blant dem Italia, møttes fredag i Brussel, i et forsøk på å bli enige om hvem som skal ta imot alle menneskene som tar seg til Europa over Middelhavet.

Italia truer

Italias statsminister Giuseppe Conte klaget etter møtet over at det ikke ble gjort framgang og hevdet at det er langt mellom ord og handling.

Visestatsminister Luigi Di Maio truet tidligere i uka med å stanse Italias innbetaling til EU dersom ikke andre land tar imot de 150 gjenværende på Diciotti, men trusselen ble ikke godt mottatt i Brussel.

– EU er et samfunn basert på regler og det opererer ut fra regler, ikke trusler, sa EU-kommisjonens talsmann Alexander Winterstein fredag.

Samme dag motsa Italias utenriksminister Enzo Moavero Milanesi sin regjeringskollega Di Maio og påpekte at EU-bidragene er en "juridisk plikt".

