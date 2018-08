Paven skammer seg over at overgrepsofre ble sviktet

utenriks

Under et besøk i Irland lørdag beklaget paven sterkt at prester som har voldtatt barn opp gjennom årene, i stor grad har fått slippe unna og at den katolske kirken helt opp i nyere tid har forsøkt å dekke over overgrepene.

– Kirkens manglende evne til å håndtere disse motbydelige forbrytelse har med rette skapt raseri, og det er fortsatt en kilde til smerte og skam for det katolske samfunn. Jeg deler selv disse følelsene, sa pave Frans.

Pavebesøket er det første i Irland på nesten 40 år, og flere hundre tusen ventes å møte fram for å få et glimt av den katolske kirkens overhode.

Det er også varslet demonstrasjoner i forbindelse med pavebesøket, blant annet fra ofre for overgrep begått av prester i den katolske kirken.

Irlands helseminister Simon Harris, som ledet an i den vellykkede kampanjen for å liberalisere Irlands strenge abortlov, medgir at pavebesøket vekker blandede følelser.

– For mange begeistring, for andre sårhet. Uansett hvilket perspektiv, la oss håpe på en helg preget av forsoning og helbredelse, tvitret han lørdag.

Irene sa i en folkeavstemning i mai rungende ja til å oppheve forbudet mot abort, til sterke protester fra den katolske kirken i landet.

(©NTB)