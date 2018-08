Fikk forlate italiensk kystvaktfartøy

utenriks

Italias innenriksminister Matteo Salvini nektet de 137 å forlate kystvaktfartøyet Diciotti før andre EU-land hadde sagt seg villig til å ta imot dem, men ga etter da det ble kjent at påtalemyndigheten på Sicilia hadde innledet etterforskning av ham for «frihetsberøvelse, ulovlig arrest og maktmisbruk».

Lørdag opplyste statsminister Giuseppe Conte at den katolske kirken ville ta imot flesteparten fra Diciotti, mens Albania og Irland hadde lovet å ta imot 20 hver, og søndag morgen fikk de forlate skipet.

Levde på dekk

Diciotti plukket opp i alt 190 mennesker i Middelhavet 16. august, de fleste av dem eritreere, men også somaliere, syrerne og sudanere.

Barn, gamle og syke ble satt i land, noen av dem på den italienske øya Lampedusa, mens de øvrige ble gjenstand for langvarig tautrekking mellom Italias høyrepopulistiske regjering og EU.

Diciotti gikk til kai i Catania på Sicilia, men de gjenværende om bord fikk ikke gå i land og levde i flere dager under en presenning på dekk.

Det er ikke kjent hvor mange av dem som ønsker å søke om asyl, men både Syria og Somalia herjes av krig og Sudan og Eritrea preges av grove brudd på menneskerettighetene.

Umoralsk

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Filippo Grandi, betegnet lørdag den italienske regjeringens håndtering av saken som umoralsk.

– Tiden er inne for å få en slutt på at land konkurrerer i et kappløp mot bunnen for å finne ut hvem som kan ta minst ansvar for mennesker som berges til sjøs, sa han.

– Det er farlig og umoralsk å sette livene til flyktninger og asylsøkere i fare mens stater deltar i en politisk tautrekking om langsiktige løsninger, la han til.

Salvini slo retrett

Først da påtalemyndigheten på Sicilia startet etterforskning av Salvini for «frihetsberøvelse, ulovlig arrest og maktmisbruk», slo den italienske innenriksministeren retrett.

Etterforskere ble sendt fra Sicilia til Roma for å avhøre tjenestemenn i Salvinis departement, for å finne ut hvem som ga ordren om å nekte folk å forlate skipet.

– Hvis statsadvokaten vil avhøre eller pågripe meg fordi jeg forsvarer grensene og landets sikkerhet, er jeg stolt og vil ta imot ham med åpne armer, tvitret Salvini.

Kort tid etter lovet han likevel å slippe de resterende på Diciotti i land, og det er uklart om etterforskningen mot ham dermed avsluttes.

