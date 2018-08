Irans finansminister ble kastet

utenriks

Iran har i flere år slitt med høy inflasjon og arbeidsledighet, og den lokale valutaen har den siste måneden falt kraftig og mange iranere har mistet sparepengene.

President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen og gjeninnføre sanksjoner mot Iran ventes å forverre de økonomiske situasjonen ytterligere, og Karbasian har fått kritikk for å gjøre for lite for å løse problemene.

Søndag stemte et flertall av Irans folkevalgte for et mistillitsforslag mot finansministeren, som dermed led samme skjebne som arbeidsminister Ali Rabiei tidligere i måneden.

