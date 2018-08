Over 100 skadd i kraftig jordskjelv i Iran

utenriks

Det grunne skjelvet hadde en styrke på 6. Episenteret var rundt tre mil sørvest for byen Javanrud i provinsen Kermanshah i det vestlige Iran, ikke langt fra grensa til Irak, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Nyhetsbyrået Tasnim melder at en 70 år gammel mann er død av hjerteinfarkt i forbindelse med skjelvet, og at over 100 er skadd i flere byer og landsbyer.

TV-bilder viser ødeleggelser, men det virker som de materielle skadene ikke er svært store. Et krisesenter er opprettet i Javanrud.

Etter det første jordskjelvet kom det flere kraftige etterskjelv. Skjelvet kunne kjennes godt også i Iraks hovedstad Bagdad.

I november i fjor døde 620 mennesker i Iran og åtte i Irak da et skjelv med en styrke på 7,3 rammet den samme provinsen.

