For få stemte for tiltak mot korrupsjon i Colombia

For at den skulle blitt bindende for nasjonalforsamlingen, måtte folkeavstemningen samlet 12,1 millioner velgere, som er en tredel av Colombias befolkning. Dermed manglet det drøyt 400.000 stemmer.

Av de snaut 11,7 millioner velgerne som møtte opp, stemte 99 prosent for å innføre tiltakene.

Blant de foreslåtte tiltakene var en reduksjon på 40 prosent i politikernes lønninger og mer åpenhet rundt anbudsprosesser i landet. Straffenivået for korrupsjon var også foreslått å heves.

For hvert tiltak kunne velgerne svare enten ja eller nei.

Korrupsjon er et kjent og alvorlig problem i Colombia, og spørreundersøkelser viser at nasjonalforsamlingen har et svært dårlig rykte blant befolkningen. I 2006 ble en voldsom korrupsjonssak gjort kjent, der politikere samarbeidet tett med høyreorienterte paramilitære grupper.

Dersom en tredel av Colombias 36 millioner mennesker hadde deltatt i folkeavstemningen, hadde et rent flertall vært nok til å innføre tiltakene.

