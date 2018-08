Venezuelas masseflukt kan ramme hele Sør-Amerika

utenriks

Landets økonomiske nedgang begynte så smått etter at Hugo Chávez kom til makten i 1998, men krisen akselererte for alvor da president Nicolás Maduro overtok i 2013. I 2014 falt oljeprisene drastisk, noe som rammet oljeavhengige Venezuela hardt, og førte til mangel på utenlandsk kapital.

Maduros løsning var å trykke mer penger, men det førte bare til enda mer inflasjon og fire år med resesjon. Det er akutt mangel på mat og medisiner i landet, som nå går mot fullstendig kollaps. 1,6 millioner venezuelanere har siden forlatt hjemlandet, ifølge FN. Til sammen 2,3 millioner venezuelanere bor nå utenlands, men tallet er trolig langt høyere.

– De første venezuelanske utvandrerne var høyt utdannede, noe som påførte Venezuela «brain drain» og kapitaltap, sier Alfonzo Iannucci, som driver en nettside som samler vitnesbyrd fra den globale venezuelanske diasporaen.

De fattigste flykter

Nå er det de aller fattigste som flykter. Mange av migrantene sover i provisoriske leire eller på gata. Flere får sitt levebrød av å vaske bilvinduer, mens andre er avhengige av donasjoner.

– Mange flykter til fots fordi det å spare til en flybillett ville tatt 30 år, sier Tomas Perez Bravo i Central University i Venezuela.

De fleste har reist til Colombia, Brasil, Ecuador, Peru og Chile, land som ikke har vært forberedt på en slik flyktningstrøm.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, advarer mot en enorm flyktningkrise og gjør det klart at alle tiltak som andre land måtte iverksette, ikke må hindre at de som søker beskyttelse, blir tatt imot.

– Nær bristepunktet

Men bølgen av venezuelanere har allerede sørget for at dårlig forberedte grensebyer som Paracaima og Boa Vista i Brasil, har «kollapset», ifølge Iannucci. Venezuelanske migranter har også blitt anklaget for å stå bak en økning i småkriminalitet og fått skylden for økt konkurranse om arbeidsplasser og helsetjenester.

I grensebyen Paracaima i Brasil kokte det over for lokale innbyggere som gikk løs på venezuelanere med steiner, satte fyr på skurene deres og jaget hundrevis av dem tilbake over grensa.

– Vi nærmer oss bristepunktet, sier Marcelo Lopes i den brasilianske delstaten Roraima.

Også Iannucci advarer mot situasjonen, men tilføyer at den venezuelanske masseflukten ikke bare har vært negativ.

– I Argentina sier de at mange av de nyankomne er unge, kvalifiserte og dyktige entreprenører. Rundt 60 prosent av legene som søker jobb i Chile, er venezuelanske, opplyser han.

