Ytre høyre samlet tusenvis av tyskere til protest etter knivdrap i Chemnitz

Slagord som «Kriminelle utlendinger» og «Forsvar Europa» gjallet da tusenvis av høyreorienterte innvandringsmotstandere samlet seg i protest mot et knivdrap på en 35 år gammel tysker to døgn tidligere.

Den antiislamske Pegida-bevegelsen hadde oppfordret til protestene på sosiale medier etter at en 23 år gammel syrer og 22 år gammel iraker ble varetektsfengslet i forbindelse med drapet. Knivstikkingen skjedde under en krangel natt til søndag, mens den årlige byfestivalen gikk av stabelen. To andre menn i 30-årene ble hardt skadd og er innlagt på sykehus.

Flere av demonstrantene bar merkene til ytre høyre-partiet Alternativ für Deutschland, mens andre var utstyrt med merkene til nynazistiske partier og andre ekstremistgrupper. En håndfull gjorde ifølge politiet også Sieg Heil-hilsen, noe som er forbudt i Tyskland.

Blant demonstrantenes slagord var også «Lügenpresse», som ble brukt i Nazi-Tyskland.

Brannbomber

Hundrevis av politifolk måtte bruke vannkanoner for å skille de svært høylytte demonstrantene – de fleste menn – fra om lag 1.000 motdemonstranter. Begge leire kastet brannbomber og andre gjenstander mot hverandre, og flere ble skadd og måtte ifølge politiet til sykehus for å få behandling.

Demonstrasjonen ble arrangert dagen etter at flere hundre mennesker samlet seg til en kaotisk og voldelig protest i Chemnitz bare timer etter at nyheten om knivdrapet ble kjent.

Bilder på sosiale medier viser hvordan sinte demonstranter roper «vi er folket» og «dere er ikke velkomne her» til mennesker med mørkere trekk enn den jevne tysker.

Ifølge politiet angrep høyreekstremister en 18 år gammel afghaner og hans tyske venninne på 15 år. De slo en 18 år gammel syrer, og grep tak i og truet en 30 år gammel bulgarsk mann.

Skarp reaksjon fra Berlin

Statsminister Angela Merkels talsmann, Steffen Seibert, fordømte mandag de voldelige protestene.

– Vi vil ikke akseptere denne type mobb-lignende atferd, denne type jakt på mennesker med et annerledes utseende, en ulik bakgrunn, eller forsøket på å spre hat i gatene. Dette har ingen plass i våre byer, og jeg kan fastslå på vegne av regjeringen at vi sterkt fordømmer dette, sier Seibert.

Tidligere mandag kveld samlet over tusen mennesker seg til en antirasistisk demonstrasjon som svar på de voldelige protestene dagen før.

– Jakten på mennesker som ser utenlandske ut, gjør oss urolige. Vi vil vise at Chemnitz har et annet ansikt: Åpen mot verden og mot fremmedfrykt, sa Tim Detzner, leder for det venstreorienterte partiet Die Linke, da han talte foran byens rådhus mandag kveld.

Chemnitz ligger i delstaten Sachsen der Pegida-bevegelsen i sin tid ble stiftet.

