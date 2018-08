May: Storbritannia skal bli ledende investor i Afrika etter brexit

utenriks

Utspillet kom i forbindelse med Mays besøk til Sør-Afrika tirsdag. Den britiske statsministeren er i landet for å forberede nye handelsforbindelser etter at britene forlater EU.

– Innen 2022 vil jeg at Storbritannia skal være G7s største investor i Afrika, ledet an av selskaper i privat sektor, sa May under et møte med forretningsledere i Cape Town.

G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med sju av verdens rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada. Kina, verdens nest største økonomi, er imidlertid ikke med.

– Som statsminister for en handelsnasjon hvis suksess avhenger av globale markeder, vil jeg se sterke afrikanske økonomier britiske selskaper kan handle med, sa May.

– Jeg vil lage et nytt partnerskap mellom Storbritannia og våre venner i Afrika, bygget på felles vekst og felles sikkerhet, sa hun videre.

Under sitt første Afrika-besøk siden hun ble statsminister i 2016, skal May også besøke Kenya og Nigeria. May står overfor press på hjemmebane fra brexit-skeptikere som tviler på hennes evne til å lage nye handelsavtaler når Storbritannia forlater EU, samt brexit-tilhengere som frykter at skilsmissen med EU blir vanskelig.

(©NTB)