Sørsudansk opprørsleder vil signere fredsavtale

utenriks

Beskjeden kom sent tirsdag kveld, etter at Machar tidligere på dagen nektet å undertegne avtalens sluttutkast. Men fortsatt er det to dager til signeringen skal skje.

– Etter intensive forhandlinger med sudanske meklere gikk Riek Machar med på å undertegne dokumentet torsdag 30. august, sier Sudans utenriksminister Ahmed al-Dierdiry.

Den 5. august skrev partene under på en våpenhvileavtale. Tidligere fredsavtaler har kun holdt i noen måneder før kampene har startet igjen.

Denne gangen har forhandlingene mellom president Salva Kiir og Machar pågått i flere uker i Sudans hovedstad Khartoum i et forsøk på å få på plass en omfattende avtale som kan få slutt på krigen i verdens yngste land.

Siden 2013 har titusener blitt drept og millioner drevet på flukt som følge av konflikten mellom Kiir og Machar.

Ifølge den sudanske utenriksministeren har Machar og andre opprørsgrupper uttrykt visse reservasjoner mot avtalen. Disse skal bringes videre til den regionale samarbeidsorganisasjonen for østafrikanske land IGAD, men det er uklart når lederne i organisasjonen vil møtes for å diskutere saken.

