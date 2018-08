Svensk politi mener tenåringer sto bak drapet på EU-migrant

utenriks

Den 48 år gamle EU-migranten Gheorge Hortolomei-Lupu ble funnet død i en park i Huskvarna i Sverige tidlig om morgenen 8. august. Én uke senere, etter obduksjonen, konstaterte etterforskerne at det var snakk om et drap.

Svensk politi satte i gang full etterforskning, og mandag denne uken ble en tenåring pågrepet, mistenkt for drap.

Tirsdag ble ytterligere en tenåring pågrepet av politiet. Den sistnevnte tenåringsgutten skal være under 15 år gammel.

Fra Romania

Den drepte 48-åringen ble av venner og bekjente kalt «Gica», skriver Aftonbladet. Han var en hjemløs mann fra Romania som tidligere er blitt utsatt for trakassering av ungdommer i området.

– Han var en veldig snill og trivelig mann. At han er blitt utsatt for dette, føles veldig leit, sier Iréne Linddahl, leder for Kirkens støttegruppe som hjelper EU-migranter i området.

For fire år siden kom Gica til Sverige og forsøkte å søke jobb. Etter noen strøjobber som blant annet bærplukker, livnærte han seg hovedsakelig på å tigge og samle panteflasker.

Tidligere denne måneden ble det holdt minnestund for 48-åringen i regi av kirken. Over 50 mennesker dukket opp, blant andre lokalbefolkning og rumenere.

Filmet mishandling

48-åringen ble slått og mishandlet kvelden før han ble funnet død i parken, ifølge avisen. Det finnes filmer på sosiale medier som viser mishandlingen, noe som har vært en sentral del av politiets etterforskning.

– Jeg er fullstendig sjokkert og kan ikke begripe hvorfor man har gjort dette. Et sårbart menneske som ikke var i stand til å forsvare seg selv. For noen år siden kunne han løpt av gårde, men nå var han veldig svak, sier Mikael Good som jobber som frivillig med sårbare mennesker i lokalsamfunnet.

Politiet tror at til sammen fire unge gutter er innblandet i saken.

Ytterligere to gutter under 15 år mistenkes for å ha deltatt i mishandlingen av Gica.

– Vi avhører fremdeles flere involverte personer, og kriminaltekniske undersøkelser gjennomføres. Nøyaktig hvilke funn som er gjort, går vi ikke nærmere inn på av hensyn til etterforskningen, sier etterforskningsleder Linda Schön til Aftonbladet.

