Toyota investerer videre i Uber – nå med selvkjørende biler

utenriks

Avtalen mellom Toyota og Uber, som ble presentert tirsdag, innebærer at drøyt 4 milliarder kroner skal brukes på å sørge for at kjøretjenestens biler i USA fra 2021 skal inkludere Toyota-modeller med innebygget selvkjørende teknologi.

Analytikere sier nyheten viser at Toyota ligger helt i front når det gjelder utvikling av førerløse biler for framtiden. Det skal være snakk om flere hundre bilder som skal ut på veien i første fase av prosjektet, det første i sitt slag for Uber.

Kjøretøyene skal kunne eies og driftes av tredjepart, opplyser selskapene.

Toyota inngikk samarbeid med Uber i 2016, omtrent samtidig som konkurrenten Volkswagen valgte å samarbeide med tjenesten Gett.

Ifølge avtalen er Uber nå verdt 72 milliarder dollar, eller nesten 600 milliarder kroner.

