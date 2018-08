Ytterligere en tenåring pågrepet for drap på EU-migrant

utenriks

EU-migranten i femtiårene ble funnet død i en park i Huskvarna i Sverige tidlig om morgenen 8. august. Én uke senere, etter obduksjonen, konstaterte etterforskerne at det var snakk om et drap.

Svensk politi satte i gang full etterforskning, og mandag denne uken ble en tenåring pågrepet, mistenkt for drap.

Tirsdag ble ytterligere en tenåring pågrepet av politiet. Den sistnevnte tenåringsgutten skal være under 15 år gammel.

Filmet mishandling

Femtiåringen var blitt slått og mishandlet kvelden før han ble funnet død i parken, ifølge Aftonbladet. Det finnes filmer på sosiale medier som viser mishandlingen, noe som har vært en sentral del av politiets etterforskning.

– Han var en veldig snill og trivelig mann. At han er blitt utsatt for dette føles veldig leit, sier Iréne Linddahl, leder for Kirkens støttegruppe som hjelper EU-migranter i området.

Den drepte EU-migranten var en hjemløs mann fra Romania som tidligere er blitt utsatt for trakassering av ungdommer i området.

Fire unge gutter

Politiet tror at til sammen fire unge gutter er innblandet i saken.

Ytterligere to gutter under 15 år mistenkes for å ha deltatt i mishandlingen av den drepte femtiåringen.

– Vi avhører fremdeles flere involverte personer, og kriminaltekniske undersøkelser gjennomføres. Nøyaktig hvilke funn som er blitt gjort, går vi ikke nærmere inn på av hensyn til etterforskningen, sier etterforskningsleder Linda Schön til Aftonbladet.

(©NTB)