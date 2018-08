Avis: Overveldende flertall vil ha slutt på sommertid i EU

utenriks

Undersøkelsen, som ble gjennomført av EU-kommisjonen mellom tidlig i juli og midten av august, fikk mer enn 4,6 millioner svar. Det er rekord for EU. Mer enn tre millioner av svarene kom fra Tyskland.

Mer en 80 prosent sa de ville fjerne ordningen med å skru klokken én time fram i mars og én tilbake i oktober for å nyttegjøre seg av sollyset lenger, skriver Westfalenpost.

Av de som ønsker å skrote ordningen, svarte de fleste at de ønsker at klokken holdes fast på sommertid, som som ligger to timer foran GMT i mesteparten av Europa, ifølge avisen.

En talsperson for EU-kommisjonen sa sent tirsdag kveld at deres medlemmer vil gjennomgå undersøkelsesresultatet internt før de kommer med noen offentlige uttalelser.

Resultatet fra undersøkelsen er ikke bindende for EUs politikk. EU-parlamentet og medlemslandenes regjeringer har det avgjørende ordet i saken.

