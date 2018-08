Putin beordrer mykere pensjonsreform

utenriks

Underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen har gitt grønt lys for en reform der pensjonsalderen for russiske kvinner økes fra 55 til 63 år, og pensjonsalderen for menn økes fra 60 til 65.

Putin, som fram til nå har distansert seg fra reformforslaget, kommenterte det i en TV-sendt tale onsdag ettermiddag. Der sa han at pensjonsalderen for kvinner kun bør økes til 60 år.

– Behandlingen av kvinner i vårt land er spesiell, den er skånsom, sa Putin.

Presidenten foreslo også at kvinner med store familier skal kunne pensjonere seg enda tidligere, og at bedrifter som nekter å ansette folk som nærmer seg pensjonsalder, bør rettsforfølges.

Den russiske presidenten nevnte ingen endringer i den foreslåtte planen for menns pensjonsalder og understrekte at reformen er nødvendig.

– Vi kommer til å være nødt til å ta en vanskelig, men nødvendig avgjørelse. Jeg ber dere møte dette med forståelse, sa Putin.

Pensjonsalderen i Russland er blant verdens laveste og har vært urørt i siden tidlig på 1930-tallet. Russlands befolkning bli stadig eldre, og pensjonsforpliktelsene utgjør en økende del av statsbudsjettet.

Reformen er likevel svært upopulær i det russiske folk. Motstanderne peker blant annet på at den gjennomsnittlige russiske mann knapt nok lever til han blir 65 år.

De siste månedene har det vært flere protester i en rekke russiske byer, og støtten til Putin falt i juli til 64 prosent, ned fra 80 prosent måneden før.

