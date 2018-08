Danius tilbake til Svenska Akademien for å velge nye medlemmer

utenriks

Sara Danius var tidligere Akademiens faste sekretær, men i april avsluttet hun sitt arbeid i institusjonen sammen med flere andre medlemmer.

Årsaken var en dyp intern konflikt som blant annet handlet om at ektemannen til ett av medlemmene var blitt anklaget for seksuelle overgrep.

De tre har tidligere krevd at ett av de andre medlemmene, Horace Engdahl, forlater sin stol før de vil komme tilbake, men de har nå gått bort fra dette kravet.

– Til tross for at våre betingelser ikke er blitt oppfylt, har vi gjort den overveielsen at Akademien er såpass mye viktigere enn personspørsmålet at vi til tross for våre betenkeligheter stiller opp, sier Espmark.

Ifølge regelverket må 12 av til sammen 18 medlemmer være til stede når det velges nye medlemmer.

Svenska Akademien holder sitt første høstmøte 6. september.

