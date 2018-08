Lekkasje midlertidig reparert på romstasjonen

utenriks

Lekkasjen ble oppdaget onsdag kveld og skyldtes muligens at romstasjonen ble truffet av en mikrometeoritt, noe som førte til et lite fall i kabintrykket.

Både NASA og russiske myndigheter understreker at astronautene om bord ikke var i fare.

Lekkasjen rammet et Sojuz-fartøy som nylig dokket med romstasjonen.

Torsdag morgen greide mannskapet å sette tape på det lille hullet, noe som gjorde lekkasjen mindre. Deretter dro to astronauter en klut med fugemasse over hullet, samtidig som kollegaene tok bilder slik at ingeniører og kontrollører på bakken skal kunne finne en mer langsiktig løsning.

De midlertidige reparasjonene ser ut til å ha stabilisert situasjonen, i hvert fall inntil videre, opplyser tjenestemenn.

Det er tre amerikanere, to russere og en tysker om bord på ISS, og alle seks jobbet for å avgrense og stanse lekkasjen sammen med kontrollmannskap på bakken.

En talsmann for NASA sier at det er for tidlig å spekulere på om de tre astronautene som kom til romstasjonen med Sojuz-fartøyet i juni, vil måtte vende tilbake til Jorda tidligere enn planlagt hvis lekkasjen ikke lar seg tette helt.

Planen er at de skal vende tilbake med romfartøyet i desember.

To Sojuz-fartøy er i øyeblikket koblet sammen med ISS.

