Varsleren Chelsea Manning får visum til New Zealand

utenriks

Kunngjøringen kommer kort tid etter at Suzi Jamil fra Think Inc, som organiserer Mannings turne i Australia og New Zealand, opplyste at hun er blitt orientert om at den konservative regjeringen i Australia vil nekte Manning innreise.

Immigrasjonsmyndighetene på New Zealand bekreftet fredag at Manning får en spesiell tillatelse slik at hun kan søke om et arbeidsvisum i landet. Det er meningen at Manning skal holde to foredrag når hun er i New Zealand.

Manning ble benådet av president Barack Obama i 2017 og slapp å sone å dom på 35 år for å ha lekket fortrolige og hemmelige dokumenter. Den tidligere soldaten skulle holde foredrag i Sydneys operahus søndag og deretter reise til Melbourne og Brisbane.

Australske myndigheter har så langt ikke kommentert saken, men en talsmann for innenriksdepartementet sa torsdag rent generelt at personer med et betydelig rulleblad ikke innfrir kravene om innreise, slik de står nedfelt i immigrasjonsloven.

(©NTB)