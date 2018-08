Verdien på argentinsk valuta raser

utenriks

Kursfallet kommer til tross for at argentinske myndigheter og Det internasjonale pengefondet (IMF) har iverksatt kraftige tiltak for å stanse det drastiske verdifallet. Blant annet satte sentralbanken tidligere på dagen opp styringsrenten fra 45 til 60 prosent.

Onsdag ble dessuten Argentinas president Mauricio Macri og IMF-sjef Christine Lagarde enige om å framskynde utbetalingen av et lån på 50 milliarder dollar for å stabilisere den økonomiske situasjonen.

Avviser krise

På tross av tiltakene som er blitt iverksatt avviser Macris stabssjef, Marcos Peña, at landet er rammet av økonomisk krise.

– Vi opplever ikke økonomisk svikt. Dette er en transformering, ikke en svikt. Og i overgangsperioder vil man oppleve vanskelige øyeblikk, sier Peña.

Han understreker at Macris politikk sikrer finanspolitisk balanse, utvikling og vekst. Samtidig sier ratingbyrået Moody's at sentralbankens handling er et klart signal om at den økonomiske politikken som er blitt ført i landet ikke har lyktes med å tøyle det økonomiske presset mot Argentina.

Låneavtale møter motstand

Siden begynnelsen av året har pesoens verdi falt med over 40 prosent målt mot kursen på dollar. Ved stengetid torsdag var vekselkursen mot dollar på 39.87 peso.

Avtalen om at Argentina skulle låne 50 milliarder dollar ble inngått med IMF i juni. Håpet var da at lånet ville stabilisere situasjonen.

Låneavtalen er blitt møtt med motstand i Argentina, der mange gir IMF skylden for den økonomiske krisen landet gjennomgikk i 2001. Macri hevdet likevel avtalen er helt nødvendig for å unngå en ny økonomisk krise.

