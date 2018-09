utenriks

Eksplosjonen skjedde ved anlegget Bayernoil ved byen Ingolstadt.

Evakueringen beskrives av politiet som et sikkerhetstiltak for å beskytte lokalbefolkningen mot den tykke, svarte røyken som lørdag morgen steg opp fra raffineriet.

Over 200 brannfolk har rykket ut til stedet for å slukke brannen som oppsto etter at det smalt. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent.

