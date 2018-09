Minst fem eksplosjoner i Damaskus

utenriks

Bygninger i sentrum av Damaskus ristet som følge av eksplosjonene tidlig søndag morgen.

Den libanesiske TV-kanalen Al-Mayadeen, som står det syriske regimet nær, melder at eksplosjonene fant sted i nærheten av den militære flyplassen Mezzeh, sørvest for hovedstaden.

Lokale beboere melder på sosiale medier at de så ild og røyk og hørte eksplosjoner i retning av Mezzeh-flyplassen.

Det statlige nyhetsbyrået Sana melder at militære kilder har opplyst at det dreier seg om en kortslutning i et ammunisjonsdepot som utløste eksplosjoner.

Tidligere ble det spekulert på om Israel kunne ha angrepet igjen. Syria har tidligere anklaget Israel for angrep mot Mezzeh-flyplassen.

Israel innrømmer sjelden at de angriper mål i Syria, men har gjort det klart at de vil bruke militær makt for å hindre overføring av våpen til landets fiender i Syria.

