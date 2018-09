Minst to drept i eksplosjoner på syrisk flybase

utenriks

Bygninger i sentrum av Damaskus ristet som følge av eksplosjonene tidlig søndag morgen.

Ifølge eksilgruppen SOHR er det muligens snakk om et israelsk angrep som traff et våpenlager, noe som førte til flere eksplosjoner. Men en kilde i det syriske militæret avviser at det er snakk om et israelsk angrep.

SOHRs leder Rami Abdulrahman sier til AFP at to krigere som kjemper for regimet ble drept og ytterligere elleve ble såret. For noen av dem skal tilstanden være kritisk.

Han har ingen opplysninger om hvilken nasjonalitet de drepte har, heller ikke om de tilhørte militser eller de syriske regjeringsstyrkene.

Israel har ikke villet kommentere opplysningene.

Flybasen brukes av etterretningstjenesten til det syriske luftvåpenet, og i begynnelsen av 2017 anklaget den syriske regjeringen Israel for å ha bombet basen.

Lokale beboere melder på sosiale medier at de så ild og røyk og hørte eksplosjoner i retning av Mezzeh-flyplassen.

Det statlige nyhetsbyrået Sana melder at militære kilder har opplyst at det dreier seg om en kortslutning i et ammunisjonsdepot som utløste eksplosjoner.

Israel innrømmer sjelden at de angriper mål i Syria, men har gjort det klart at de vil bruke militær makt for å hindre at syrisk territorium brukes til å overføre våpen til blant annet den libanesiske Hizbollah-militsen.

(©NTB)