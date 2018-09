Sivile skal ha blitt drept av artilleriild i Idlib

utenriks

Eksil- og aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at ofrene befant seg i nærheten av Jisr al-Shughour, en by som er ventet å bli et viktig mål hvis regimet gjennomfører offensiven.

Styrker som støtter president Bashar al-Assad, har i flere uker samlet seg ved grensen til det som er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Ifølge SOHR avfyres det nå granater mot området hver eneste dag.

Idlib-provinsen grenser til Tyrkia, som forsøker å avverge en offensiv, både fordi landet har alliert seg med visse syriske opprørsgrupper og fordi de frykter en stor flyktningstrøm over grensen. Tyrkia har tidligere utplassert soldater som observatører i provinsen etter avtale med Russland og Iran, begge støttespillere for Assad.

(©NTB)