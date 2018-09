Demonstranter drept i Sør-Irak

utenriks

Protester mot regjeringen har de siste to månedene rystet den oljerike byen Basra, som ligger i provinsen med samme navn.

– Seks demonstranter ble drept og over 20 såret, sier Mehdi al-Tamimi, som leder provinsregjeringens eget menneskerettsråd.

Sikkerhetsstyrkene «åpnet ild direkte mot demonstrantene» da tusenvis av mennesker protesterte utenfor lokalregjeringens hovedkvarter i Basra tirsdag, tilføyer han.

Uroen brøt ut under begravelsen for Mekki Yasser Ashur (26), en aktivist som ble drept mandag. Tidligere på dagen sa Iraks statsminister Haider al-Abadi at det er iverksatt en etterforskning av drapet på 26-åringen.

På en pressekonferanse i Bagdad bedyret statsminister Abadi at han har gitt ordre om at «ingen ekte kuler avfyres, verken i retning demonstrantene eller i lufta».

Under protestene tirsdag kastet noen i folkemengden steiner, brannbomber og fyrverkeri mot bygningen. Sikkerhetsstyrkene reagerte med tåregass og deretter skarp ammunisjon, opplyser aktivister til nyhetsbyrået AP. Minst tre demonstranter ble drept, ifølge kildene.

Rundt 15 medlemmer av sikkerhetsstyrkene ble såret i sammenstøtene, opplyser helsepersonell. En regjeringskilde sier at to politimenn ble drept.

Protestene i Basra brøt ut 8. juli og er rettet mot økt arbeidsledighet og elendige offentlige tjenester. Siden har det vært demonstrasjoner i flere byer i Sør-Irak, samt i hovedstaden Bagdad. Demonstrantene er blant annet frustrert over vannforsyningen, der forurensing har fått skylden for at 20.000 mennesker er lagt inn på sykehus bare i Basra-provinsen.

(©NTB)