Israel anklages for nye luftangrep i Syria

Regimets nyhetsbyrå SANA melder at Syrias luftforsvarssystemer skjøt ned flere missiler som ble avfyrt fra israelske kampfly tirsdag.

Angrepene skjedde i provinsene Hama og Tartus, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Eksilgruppa opplyser at de israelske kampflyene fløy inn i Syria fra libanesisk luftrom og at angrepene var rettet mot iranske stillinger.

Israel har ikke kommentert påstandene om de siste rakettangrepene. Men tidligere tirsdag opplyste en israelsk militærtjenestemann at Israel har utført rundt 200 angrep i Syria det siste halvannet året.

Rundt 800 raketter og bomber ble brukt i angrepene, sa den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået AFP. Han bekreftet dermed detaljer som først ble gjengitt av israelske medier. Ifølge kilden var de aller fleste angrepene rettet mot iranske styrker.

Iran støtter president Bashar al-Assad i den syriske borgerkrigen. Israel antas å stå bak en rekke angrep mot iranske styrker, men den israelske hæren bekrefter sjelden å ha utført angrep i Syria.

