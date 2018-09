Nye klimasamtaler begynner i Bangkok

utenriks

Samtalene i den thailandske hovedstaden skal vare i seks dager. Forhandlere fra nesten 200 land skal prøve å komme videre i arbeidet med et sett regler for gjennomføringen av Parisavtalen.

Reglene skal etter planen vedtas på klimakonferansen i Katowice i Polen i desember.

Mange land og analytikere har imidlertid uttrykt bekymring for at arbeidet går langsomt. Situasjonen er ikke blitt enklere etter at president Donald Trump varslet at han vil trekke USA fra Parisavtalen.

– Vi ser at tilliten til den denne globale prosessen er på et lavmål. Vi må presse regjeringene våre på hjemmebane, sier Lucy Cadena fra miljøorganisasjonen Friends of the Earth.

Norge og mange andre land på den nordlige halvkule opplevde i sommer ekstremt høye temperaturer eller tørke. En rekke forskere har uttalt at den globale oppvarmingen høyst sannsynlig gjorde bølgen av hetebølger mer omfattende enn den ellers ville vært.

