Kilder: Mueller godtar skriftlig vitnemål fra Trump i Russland-saken

utenriks

Det opplyser kilder som kjenner til de pågående forhandlingene mellom Muellers team og president Trumps advokater, til avisen The New York Times.

I et brev fra Muellers kontor til Trumps advokater fredag skal Mueller ha sagt seg villig til å akseptere skriftlige svar fra presidenten på spørsmål rundt mulig kontakt mellom Trumps valgkampapparat og Russland i 2016. Det er foreløpig ikke kommet noe svar fra Trumps advokater.

Mueller har standhaftig gravd seg stadig dypere ned i påstandene om samrøre mellom Trumps valgkampmaskin og russerne, der hensikten med et samarbeid skal ha vært å sverte motkandidat Hillary Clinton før valget.

Trump har hevdet at spesialetterforskerens arbeid er ulovlig, og at han vil gå inn i Justisdepartementet om nødvendig for å få en slutt på granskningen. Han har den siste tiden mast på justisminister Jeff Sessions for at han skal finne en måte å stanse Mueller på.

