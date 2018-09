Ni drept og mer enn 340 skadd etter tyfonen Jebi i Japan

utenriks

Rundt 3.000 personer var isolert over natta ute på øya der den internasjonale flyplassen Kansai ligger, etter at en tankbåt krasjet i broen som forbinder øya med byen Izumisano, ifølge TV-kanalen NHK.

Tankskipet lå til anker i Osaka Bay og ble revet med og slått mot broen i vindkastene da tyfonen slo innover Japan tirsdag. Flyplassen var stengt tirsdag og vil fortsatt være det onsdag, med 162 avganger kansellert. Kjelleren og deler av rullebanen på flyplassen er oversvømt.

Ved 8-tiden onsdag morgen opplyses det at Jebi har nådd Tatarstredet, nord for Japan, nær Russland. Jebi beveger seg nå med en nordover. Vindstyrken er gått ned til en vedvarende vindstyrke på 30 meter per sekund, som kvalifiserer den til sterk storm, med vindstyrke opp til 45 meter per sekund i kastene.

Rundt 1,3 millioner boliger, inkludert 1,1 millioner i Kinkiregionen, hadde ennå ikke fått tilbake strømmen onsdag morgen.

Det er sesongens 21. tyfon. Den traff land på vestkysten av Japan, ved sørenden av Tokushima-prefekturet tirsdag formiddag.

