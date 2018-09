Paraguay stenger ambassade i Jerusalem

utenriks

Paraguays retrett utløser en diplomatisk krise mellom de to landene. Israels statsminister Benjamin Netanyahu svarte nemlig raskt med å beordre stenging av Israels ambassade i det søramerikanske landet.

Palestinerne jubler og opplyser at de straks vil åpne en ambassade i Paraguay.

Paraguay ble i mai det tredje landet etter USA og Guatemala som flyttet ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. President Donald Trumps beslutning vakte massive protester fra palestinere og verdenssamfunnet for øvrig, ettersom Øst-Jerusalem er okkupert.

Ny regjering

Paraguays nå avgåtte president Horacio Cartes åpnet landets nye ambassade 21. mai. I retur fikk regjeringen løfter fra Netanyahu om mer bistand. Men flyttingen fra Tel Aviv vakte stor motstand i Paraguay.

Cartes' avgjørelse var ensidig og uberettiget og manglet grunnlag i folkeretten, fastslår landets ferske utenriksminister Luis Alberto Castiglioni onsdag.

Paraguay ønsker å bidra til tiltak som kan fremme «en bred, rettferdig og varig fred i Midtøsten», ifølge Cartes' arvtaker, Mario Abdo Benitez, som tiltrådte for få uker siden. De to tilhører det samme konservative høyrepartet.

«Svært alvorlig»

Israels stenging av ambassaden i Asuncion omtales som en drastisk reaksjon.

– Israel ser svært alvorlig på Paraguays usedvanlige beslutning, som vil ramme forbindelsene mellom de to landene, heter det i en uttalelse fra Netanyahus kontor.

Paraguays utenriksminister understreker at regjeringen ønsker et utmerket vennskap og samarbeid med både Israel og Palestina.

Inntil i år hadde USA, som Norge og alle andre land, Israel-ambassade i Tel Aviv. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen av Øst-Jerusalem er ulovlig. Det er bred internasjonal enighet om at byens status skal være gjenstand for forhandlinger.

