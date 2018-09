Hydro undertegnet avtale med brasilianske myndigheter

utenriks

I begynnelsen av mars påla brasilianske myndigheter Hydro å halvere produksjonen ved verdens største aluminaraffineri Alunorte. Det skjedde etter at selskapet ble beskyldt for utslipp som forurenset drikkevannet for hundrevis av familier i delstaten Pará i forbindelse med et kraftig regnskyll i februar.

I august sendte brasilianske myndigheter et løsningsforslag til Hydro, og torsdag har partene skrevet under på en teknisk og en sosial avtale, skriver Hydro i en pressemelding.

Tiltak og bøter

Den tekniske avtalen inneholder en rekke initiativer, deriblant flere studier, som vil følges opp av en komité med deltakelse fra lokalsamfunnet. Alunorte anslår at investeringene og kostnadene knyttet til den tekniske avtalen utgjør 60 millioner brasilianske real, drøyt 120 millioner kroner.

I tillegg skal Alunorte betale snaut 135 millioner kroner for matkuponger til familier som bor i området omkring elven Murucupi. Bøtene Alunorte skal betale, er fastsatt til 33 millioner real, drøyt 65 millioner kroner.

Store investeringer

Den sosiale avtalen slår fast at Alunorte skal investere mer enn 300 millioner kroner i prosjekter som støtter bærekraftig utvikling i definerte lokalsamfunn nær Alunorte, heter det i pressemeldingen. Planen er å investere i boliger og urban infrastruktur.

Pengene kommer i tillegg til de 200 millioner kronene Alunorte allerede har kunngjort at de vil investere i lokalsamfunnet gjennom et annet prosjekt.

– Dette er en milepæl i arbeidet for å gjenoppta normal drift ved Alunorte, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.

Permitterte ansatte

Bakgrunnen for konflikten er et kraftig regnskyll som i februar førte til oversvømmelser i området der aluminaraffineriet Alunorte ligger. Brasilianske myndigheter mener Alunorte forurenset drikkevannet. I pressemeldingen skriver Hydro imidlertid at «interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært overløp fra bauksittrestdeponiene eller farlige utslipp i forbindelse med det kraftige regnværet».

Hydro bekrefter at Alunorte har produsert med 50 prosent kapasitet siden 1. mars, slik brasilianske myndigheter har pålagt dem. I juli permitterte Hydro 80 ansatte i inntil fem måneder ved bauksittgruva Paragominas, og avsluttet kontrakten for 175 innleide.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri med rundt 2.000 egne ansatte. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.

(©NTB)