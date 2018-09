Mattis på besøk i Afghanistan

utenriks

I tillegg til presidenten skal Mattis møte den nye kommandøren for den USA-ledede NATO-styrken i Afghanistan.

Besøket er Mattis' andre i Afghanistan og kommer et drøyt år etter at USAs president Donald Trump avslørte at han ville sende tusener av nye amerikanske soldater til landet. Reisen var ikke varslet om på forhånd.

I juni kom opprørsgruppen Taliban og irakiske myndigheter til en overraskende våpenhvile. Videre fulgte samtaler mellom Taliban og USA i Qatar, som ga håp om en varig fredsavtale. Siden har imidlertid lite tydet på fremgang, og flere hundre sivile og medlemmer av de irakiske sikkerhetsstyrkene har blitt drept i Taliban-angrep den siste tiden.

Taliban kontrollerer i dag store områder i Afghanistan, og den ytterliggående islamistgruppa IS har også et nærvær i landet.

Krigen i Afghanistan har anslagsvis kostet over 110.000 mennesker livet siden den begynte i 2001.

