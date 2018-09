Trump: «Den dype staten» truer demokratiet

utenriks

Den anonyme kronikken i New York Times har utløst en intens jakt på forfatterens navn – men så langt uten resultat.

– Ingen vet hvem pokker han eller hun er, sa Trump på et folkemøte i Billings i delstaten Montana torsdag. Han gjentok sitt krav om at personens navn må avsløres.

Presidenten antydet at kronikkforfatteren kan være tilknyttet «den dype staten». Dette er et begrep som brukes om grupperinger i statsapparatet som motarbeider eller forsøker å fjerne folkevalgte ledere.

– Operatører fra den dype staten, som selv aldri er blitt valgt, er en trussel mot demokratiet, sa Trump.

– Stille motstand

I den mye omtalte New York Times-kronikken hevdes det at medlemmer av Trumps administrasjon driver en «stille motstandskamp» for å motvirke Trumps «verste tilbøyeligheter».

– Jeg er en av dem, innrømmer forfatteren.

Vedkommende støtter Republikanernes politikk, men anklager Trump for manglende moral, støtte til utenlandske autoritære ledere og hyppig politisk vingling.

Tidligere har Trump-skeptikere i administrasjonen angivelig vurdert å få presidenten avsatt fordi han er uskikket til å lede landet. Nå forsøker de i stedet å styre regjeringen i «riktig retning» inntil Trumps presidentskap «på den ene eller andre måten» tar slutt, skriver kronikkforfatteren.

– I praksis forræderi

New York Times beskriver skribenten som en høytstående tjenestemann i Trumps administrasjon. Både visepresident Mike Pence, utenriksminister Mike Pompeo og forsvarsminister Jim Mattis har vært nødt til å avkrefte at de har skrevet kronikken.

Trump beskyldte torsdag New York Times for forræderi i et intervju med den politisk høyreorienterte TV-stasjonen Fox News.

– Det de har gjort, er i praksis forræderi, sa presidenten, som mener kronikken aldri burde kommet på trykk.

Den demokratiske senatoren Elizabeth Warren mener på sin side at medlemmene av Trumps regjering må sørge for å få ham avsatt hvis de faktisk mener han er uskikket til å styre.

USAs grunnlov åpner for at visepresidenten kan overta makten hvis presidenten ikke lenger er i stand til å utføre jobben.

Skrøt av Kavanaugh

Under folkemøtet i Montana skrøt Trump av Brett Kavanaugh, som han har nominert som ny dommer i USAs høyesterett.

Samtidig kritiserte han Demokratenes motstand mot Kavanaugh. Fredag er siste dag med høringer der dommeren må svare på spørsmål i Kongressen, som må godkjenne utnevnelsen.

– Det er pinlig å se disse folkene gjøre seg til latter mens de roper og skriker til denne flotte mannen, sa Trump om demokratenes opptreden i høringene.

Medlemmer av Det demokratiske partiet er blant annet bekymret for at den nye høyesterettsdommeren vil bidra til å innskrenke muligheten til å ta abort i USA.

