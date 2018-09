Svenske partiledere uten svar på regjeringsspørsmål i siste debatt

utenriks

Alle partilederne møttes til SVTs debatt fredag kveld, som tok for seg en rekke temaer, både helse og omsorg, klima og miljø, økonomi og ikke minst innvandring.

Moderaternas leder Ulf Kristersson kom best ut av debatten før søndagens valg, ifølge en meningsmåling gjort for avisa Expressen av Demoskop, men det store spørsmålet før valget er hvem som kan bli statsminister, når ingen av de to blokkene ligger an til å få et flertall av stemmene.

Ingen gir seg

Den borgerlige firepartialliansen, med Moderaterna, Centern, Liberalerna og Kristdemokraterna, står fast ved at de vil forsøke å felle statsminister Stefan Löfven, selv om de rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet skulle få flere stemmer.

–Jeg kommer alltid til å prøve å få gjennom vår politikk, sa Kristersson og understreket at han ikke gir seg så lenge han og alliansen hans ikke har flertall imot seg.

Skal han kunne danne regjering krever det imidlertid passiv eller aktiv støtte fra Sverigedemokraterna eller rødgrønt hold. Alliansen har allerede utelukket å samarbeide med Sverigedemokraterna.

–Ta ansvar. Sett dere ned og snakk med oss, sa SD-leder Jimmie Åkesson under debatten, uten å få gehør.

Ikke logisk

De siste meningsmålingene viser at avstanden mellom blokkene er så liten at det kan bli dødt løp. Löfven kritiserte Alliansen for å ville ta makten selv med færrest stemmer.

–Det er helt ulogisk å si at når man er mindre da skal man sette sammen regjering også, sa han.

Löfven vil likevel ikke selv love at han slipper fram Alliansen om det skulle bli slik at de rødgrønne får færre stemmer etter opptellingen.

Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt var den eneste som fredag ville si at den største blokken etter valget burde få danne regjering.

Centern og Liberalerna har gjort klart at de ikke vil sitte i regjering dersom de er avhengig av støtte fra SD.

Vant seerne

I Expressens måling gjorde den borgerlige Alliansen det best. De spurte fikk spørsmålet: «Hvor bra synes du hver og en av følgende var i debatten». Rangeringen er fra 5, som er beste karakter, til 1 som er dårligst.

Kristersson i Moderaterna fikk 3,12 i snittkarakter. Nest best ble Kristdemokraternas Ebba Busch Thor med 3,09, tett fulgt av Liberalernas leder Jan Björklund med 3,08. Sammen med Centerpartiet utgjør disse tre partiene Alliansen. Kristersson har også blitt kåret til vinner av to tidligere debatter.

Best av de rødgrønne var Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt med 2,91.

Miljöpartiets Gustav Fridolin gjorde det ifølge undersøkelsen dårligst, mens statsministeren kom på nest siste plass i Expressens måling. Ifølge kommentator Göran Ericsson i Svenska Dagbladet har Lövfen hatt en klamp om foten i hele valgkampen, ikke minst når det gjelder helsepolitikken.

Slo i bordet

Åkesson trakk også innvandringsdebatten inn i helsedebatten da han hevdet at den store innvandringen til Sverige det siste tiåret er en av hovedgrunnene til problemene i helsevesenet. Da han kom et nytt utspill mot innvandrere som ikke får seg jobb, ble Centerpartiet-leder Annie Lööf rasende.

SD-lederen sa først at Sverige i mange år har stilt for lave krav i integrasjonspolitikken og at man bør spørre seg hvordan det har seg at så mange som er født utenlands aldri får seg en jobb, tross flere forskjellige anstrengelser. Så svarte han på spørsmålet selv.

–Det er fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og det er klart at da er det vanskelig å få jobb, sa han.

Lööf tente på alle plugger og slo neven i bordet.

– Men hvordan uttrykker du deg, utbrøt hun.

– Slutt å skrike og gape i hver debatt, svarte Åkesson.

SVT tok etter debatten offentlig avstand fra Åkessons uttalelser og gjorde det klart at kanalen ikke stiller seg bak hans ytringer, noe partifellen hans i SD, Martin Kinnunen, reagerte kraftig på på Twitter, ifølge Aftonbladet.

– Uakseptabelt. Drittkanal, skriver Kinnunen.

