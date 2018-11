utenriks

Det bekrefter den russiske presidentens kontor onsdag.

Politiske ledere fra en rekke land samles i Paris førstkommende søndag for å markere 100-årsdagen for våpenhvilen som satte sluttstrek for første verdenskrig.

– Det er enighet om at lederne fra USA og Russland kun vil ha en kort samtale i Paris. Det blir et stående møte, sier Juri Usjakov, en av president Vladimir Putins utenrikspolitiske rådgivere.

