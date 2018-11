157.000 personer evakuert fra skogbranner i California

utenriks

De voldsomme skogbrannene, som herjer både nord og sør i delstaten, har krevd liv, men antallet er uvisst, opplyste lederen for guvernørens beredskapskontor, Mark Ghilarducci, på en pressekonferanse fredag.

Blant de evakuerte er alle de 27.000 innbyggerne i byen Paradise nordøst for San Fransisco der minst 2.000 bygninger skal ha brent ned.

I San Fransisco er luften full av støv og sotpartikler, og innbyggerne kan lukte brannene som herjer noen mil unna. Eldre mennesker og barn blir rådet til å holde seg mest mulig innendørs.

Også i Malibu, like ved Los Angeles, er folk evakuert. Tidligere fredag opplyste myndighetene at alle innbyggerne måtte evakuere, men dette ble senere nedjustert, og ordren gjelder nå to tredeler av byen.

Også Chico, en by med 90.000 innbyggere nord i California, er truet. Alle innbyggerne har fått ordre om å evakuere.

(©NTB)