Trump fornærmet over Macrons forslag om europeisk hær

utenriks

Trump landet fredag kveld i Paris for å delta i 100-årsmarkeringen av avslutningen på første verdenskrig, som skal pågå gjennom hele helgen.

Noe av det første han gjorde da han ankom den franske hovedstaden, var å kritisere president Emmanuel Macrons forslag om at det bør opprettes en egen europeisk hær som kan forsvare Europa mot Kina, Russland og USA.

– President Macron har antydet at Europa må bygge opp sin egen hær for å beskytte seg mot USA, Kina og Russland. Det er svært fornærmende, men kanskje Europa først skal betale for sin del av NATO, som USA i stor grad subsidierer, sa Trump.

Det var i et radiointervju med Europe 1 tirsdag at Macron lanserte sitt forslag.

