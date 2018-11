Avis: USAs stanser tanking av fly i krigen i Jemen

utenriks

Den angivelige innskrenkingen av USAs bidrag kommer samtidig med at de internasjonale reaksjonene mot Saudi-Arabias krigsinnsats i nabolandet tiltar. Den økte motstanden skyldes blant annet en rekke luftangrep der titalls sivile – inkludert barn – har blitt drept.

Forsvarsdepartementet Pentagon ønsker ikke å kommentere artikkelen i Washington Post.

– Vi er i løpende dialog med saudiaraberne. Vi har ingenting å melde nå, sier presseoffiser Rebecca Rebarich.

USA bidrar for tiden med fylling av drivstoff for rundt 20 prosent av koalisjonsflyene som flyr tokt over Jemen. Forsvarsminister Jim Mattis sa i august at USAs støtte «ikke er ubetinget» og sa koalisjonen må «gjøre alt som står i deres makt for å unngå at sivile liv går tapt. Sist måned tok Mattis overraskende til orde for en våpenhvile og ba partene sette seg til forhandlingsbordet innen 30 dager. FN har senere forlenget fristen til ut året.

USA regner Saudi-Arabia som en viktig alliert i regionen, ikke minst som en motvekt til Irans innflytelse. Kritikken mot USAs støtte til regimet i Saudi-Arabia har tiltatt etter drapet på journalist Jamal Khashoggi på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

