Erdogan: Tyrkia har delt Khashoggi-opptak med flere land

Erdogan fortalte om opptakene i en TV-sendt tale lørdag.

Tidligere har en rekke tyrkiske medier skrevet at det finnes lydopptak av drapet på Khashoggi inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Saudi-Arabia nektet lenge for drapet, men innrømte til slutt at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept på konsulatet. Regjeringen i Saudi-Arabia har antydet at drapet ble utført av etterretningsagenter eller andre tjenestemenn som ikke hadde klarsignal fra høyere hold.

Erdogan stoler imidlertid ikke på denne forklaringen og tror i stedet at noen med høye posisjoner i det saudiarabiske regimet ga ordre om drapet.

