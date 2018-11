Salvini anklager Malta for å hjelpe båtflyktninger til Italia

utenriks

Italias innenriksdepartement sier at de onsdag kveld varslet sine maltesiske kollegaer om en båt med 13 migranter i maltesisk farvann som hadde gått tom for bensin.

Den samme båten ankom den italienske øya Lampedusa fredag.

Migrantene om bord skal ifølge italienske myndigheter ha forklart at de fikk hjelp ute til sjøs av folk som var kledd i noe som lignet uniformene til Maltas kystvakt. Her ble de gitt to kanner med bensin, redningsvester og et kompass, og de ble så eskortert i en time mot Italia.

Salvini omtaler hendelsen som «en fientlig handling».

– Noen EU-land bryr seg ikke om migranter og dumper dem på oss, mens Brussel truer oss med sanksjoner på grunn av statsbudsjettet vårt. Vi vil ikke la oss skremme, sier Salvini.

Maltas innenriksminister Michael Farrugia ber på sin side Italia om å gjøre mer for sikkerheten til båtmigrantene.

– Der er Italia som ikke overholder gjeldende konvensjoner for søk og redning, og sine internasjonale forpliktelser. Malta har alltid overholdt alle sine forpliktelser og respektert prinsippet om å lede mennesker til nærmeste trygge sted, skriver Farrugia på Twitter.

