Merkel med kraftfull advarsel mot nasjonalistiske storhetstanker

utenriks

– Første verdenskrig viste oss hvor destruktiv isolasjonismen kan være, sa Merkel da hun holdt tale under åpningen av fredskonferansen Paris Peace Forum 2018.

Politiske ledere fra hele verden har søndag vært samlet i den franske hovedstaden for å markere hundreårsdagen for våpenhvilen som satte sluttstrek for første verdenskrig.

I talen kom Merkel med en kraftfull advarsel mot de nasjonalistiske storhetstankene og den militære arrogansen som lå bak det sanseløse blodbadet i første og annen verdenskrig.

– Bekymringen min er at trangsynt nasjonalisme skal vinne terreng igjen, sa hun.

Merkel tok videre til orde for å verne om det internasjonale samarbeidet i organisasjoner som EU og FN som en måte å unngå nye storkonflikter på.

(©NTB)