Israel gjennomfører luftangrep mot mål langs hele Gaza-stripen etter flere titalls rakettangrep

Det israelske forsvaret opplyser at jagerfly er i lufta for å angripe områder i Gaza etter at rakettangrep har såret minst seks personer.

Palestinske vitner fortalte mandag om israelsk beskytning mot mål nord på Gaza-stripen. Samtidig meldes det om skyting av raketter fra det palestinske området.

Ifølge Jerusalem Post ble det avfyrt over 70 raketter fra Gaza, Haaretz setter antallet til 80.

En buss er også truffet av det som skal være en bombekastergranat fra palestinsk side. En 19 år gammel mann er alvorlig såret, ifølge redningsmannskapene.

Jerusalem Post skriver også at bussen som ble truffet var tom.

Både Hamas og en annen mindre, militant islamistisk gruppe har påberopt seg ansvar for rakettbeskytningen mandag ettermiddag.

Mandag protesterte tusenvis av sørgende palestinere og lovet hevn etter det israelske angrepet inne på Gazastripen søndag. Palestinske myndigheter opplyser at sju palestinere ble drept. En israelsk soldat ble også drept i angrepet.

I tillegg ble sju personer såret i den samme skuddvekslingen, som foregikk øst for Khan Yunis på den sørlige Gazastripen. Kilder i Røde Kors bekrefter at flere er blitt drept.