Liam Fox ønsker å liberalisere handelen med Norge

utenriks

Den britiske handelsministeren fikk mandag besøk av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i London. Der diskuterte de hvordan handelen mellom Norge og Storbritannia skal fungere når britene nå trekker seg ut av EU.

Fox sier målet er å forhandle fram en ny frihandelsavtale med Norge som kan tre i kraft 1. januar 2021, når overgangsperioden etter brexit utløper.

– Vi er nå i ferd med å komme i gang med samtalen om hvilket ambisjonsnivå vi bør sette for den avtalen. Det vi har sagt fra britisk side, er at alle nye avtaler vi inngår, bør være minst like liberale som dem vi har i dag, sier Fox til NTB.

– Utgangspunktet vårt er soleklart. Det er at det skal være et minst like godt klima for investeringer og handel som det er i dag. Om noe skal det bli bedre, istemmer Røe Isaksen.

Fox mener utviklingen har gått i feil retning siden finanskrisen.

– Vi er kommet inn i en periode med mer proteksjonisme. Det må vi forsøke å reversere, sier Fox.

